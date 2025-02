Über den Pflegefinder Bayern

Bisher gestaltete sich die Suche für Pflegebedürftige, ihre Familien und Freunde etwa so: In einer körperlich und emotional belastenden Situation versuchen sie, sich auf einem unübersichtlichen Anbietermarkt zurechtzufinden. Sowohl generelle Informationen als auch Informationen über freie Kapazitäten sind nicht an einer zentralen Stelle im Internet frei zugänglich, was zu langwierigen Recherchen und regem Anfragevolumen per Telefon und E-Mail führt. Die Anbieter wiederum erhalten unzählige Anfragen – ob Kapazitäten für Neuaufnahmen frei sind oder nicht. Dieses Vorgehen raubt allen Beteiligten Zeit und Energie, die dringend für anderes gebraucht wird und die optimale Patientenversorgung behindert. So wurde die Idee für eine digitale Plattform geboren, die Angebot und Nachfrage in der Pflege zusammenbringt.

Bayern hat sich zum Ziel gesetzt, in einem gemeinsamen Kraftakt mit Pflegekassen und Kommunen eine zukunftsfähige pflegerische Versorgungsstruktur zu schaffen. Die Grundlage dafür bildet das im Oktober 2022 veröffentlichte Strategiepapier „Gute Pflege. Daheim in Bayern“ (PDF, 638 KB). Die Umsetzung des Pflegefinders Bayern ist ein Baustein aus dieser Strategie, an dem sich zahlreiche Anbieter pflegerischer Angebote angeschlossen haben.